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27 апреля, 00:37

ВСУ обстреляли приграничный посёлок в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли в Брянской области посёлок Климово

В Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины посёлок Климово, там отключилось электроснабжение. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Украинские националисты совершили обстрел по территории поселка Климово. В результате атаки нарушено энергоснабжение, в поселке отсутствует электричество",написал он в своём телеграм-канале.

Богомаз добавил, что аварийно-ремонтные бригады начнут восстановительные работы после "всех необходимых мероприятий".

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Напомним, украинские войска в понедельник, 24 апреля, десять раз атаковали Белгородскую область беспилотниками. ВСУ целились в электроподстанцию и средства наблюдения.

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ГУ МЧС по Брянской области

Андрей Григорьев
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