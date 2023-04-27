ВСУ обстреляли приграничный посёлок в Брянской области
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли в Брянской области посёлок Климово
В Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины посёлок Климово, там отключилось электроснабжение. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Украинские националисты совершили обстрел по территории поселка Климово. В результате атаки нарушено энергоснабжение, в поселке отсутствует электричество", — написал он в своём телеграм-канале.
Богомаз добавил, что аварийно-ремонтные бригады начнут восстановительные работы после "всех необходимых мероприятий".
Напомним, украинские войска в понедельник, 24 апреля, десять раз атаковали Белгородскую область беспилотниками. ВСУ целились в электроподстанцию и средства наблюдения.
ГУ МЧС по Брянской области