Брянский губернатор Богомаз: ВСУ повторно обстреляли Суземку из РСЗО
Украинские военные второй раз за ночь 30 апреля обстреляли посёлок Суземка в Брянской области, где во время первого удара погибло два местных жителя. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"ВСУ снова произвели обстрел посёлка Суземка с помощью РСЗО (реактивная система залпового огня. — Прим. Лайфа). Системой ПВО Вооружённых сил России были сбиты несколько снарядов", — написал губернатор в телеграм-канале.
По словам Богомаза, во время очередного обстрела пострадавших нет, однако один жилой дом получил повреждения. Здание частично разрушено.
Ранее ВСУ нанесли удар по посёлку Суземка. Погибло два мирных жителя. Кроме того, один жилой дом был разрушен полностью, ещё два получили частичные повреждения.
Telegram / Город Брянск