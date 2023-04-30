Брянский губернатор Богомаз: ВСУ повторно обстреляли Суземку из РСЗО

Украинские военные второй раз за ночь 30 апреля обстреляли посёлок Суземка в Брянской области, где во время первого удара погибло два местных жителя. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"ВСУ снова произвели обстрел посёлка Суземка с помощью РСЗО (реактивная система залпового огня. — Прим. Лайфа). Системой ПВО Вооружённых сил России были сбиты несколько снарядов", — написал губернатор в телеграм-канале.

По словам Богомаза, во время очередного обстрела пострадавших нет, однако один жилой дом получил повреждения. Здание частично разрушено.