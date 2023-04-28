Беспилотник с камерой нашли у маяка аэронавигационной системы в Брянской области

Как рассказал подросток, он пошёл в лес справить нужду и наткнулся на странный коптер с камерой. Он лежал в траве около огороженного маяка, а внутри оказалась пустая флешка на 16 гигабайт. По основной версии, дрон могли использовать для разведки и проверки систем безопасности маяка, используемого для навигации самолётов. Скорее всего, БПЛА запустили ночью. Оператор не заметил дерева, потерял коптер и поспешил скрыться. Теперь его ищут.