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28 апреля, 07:13

Беспилотник с камерой нашли у маяка аэронавигационной системы в Брянской области

<p>Беспилотник, упавший у маяка аэронавигационной системы в Брянской области. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/43580" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Беспилотник, упавший у маяка аэронавигационной системы в Брянской области. Фото © Telegram / Mash

В Брянской области обнаружили беспилотный летательный аппарат с камерой. Как пишет Mash, 15-летний школьник заметил его у маяка аэронавигационной системы.

Как рассказал подросток, он пошёл в лес справить нужду и наткнулся на странный коптер с камерой. Он лежал в траве около огороженного маяка, а внутри оказалась пустая флешка на 16 гигабайт. По основной версии, дрон могли использовать для разведки и проверки систем безопасности маяка, используемого для навигации самолётов. Скорее всего, БПЛА запустили ночью. Оператор не заметил дерева, потерял коптер и поспешил скрыться. Теперь его ищут.

Ещё один пассажирский лайнер чуть не столкнулся с дроном на подлёте к Москве

Ещё один пассажирский лайнер чуть не столкнулся с дроном на подлёте к Москве

Ранее Лайф рассказывал, что беспилотник внушительных размеров заметили в небе над Московской областью, ближе к югу от столицы. Жителям Серпухова даже удалось снять его на камеру. Судя по кадрам, по виду и размерам он напоминает легкомоторный самолёт.

Николь Вербер
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