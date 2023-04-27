Очевидцы сняли внушительных размеров беспилотник в подмосковном небе
Неизвестный крупный беспилотник заметили в небе над подмосковным Серпуховом
Неизвестный беспилотник заметили в небе над Подмосковьем. Как пишет телеграм-канал SHOT, воздушное судно сняли над Серпуховом, то есть к югу от Москвы.
Внушительных размеров беспилотник сняли в небе над подмосковным Серпуховом. Видео © Telegram / SHOT
БПЛА, по виду и размерам напоминающий легкомоторный самолёт, заметили очевидцы. Они сняли дрон на видео, после чего сообщили в полицию. Сейчас правоохранители выясняют, кто и зачем запустил летательный аппарат.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что в Подмосковье неизвестный беспилотник чуть не столкнулся с самолётом. Об опасном сближении с дроном сообщил экипаж пассажирского лайнера, который подлетал к столичному аэропорту Домодедово.
Telegram / SHOT