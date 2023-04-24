Огромный дрон с двумя парашютами рухнул на территории СНТ в Подмосковье

По данным телеграм-канала, металлическую "птичку" нашли жители садового товарищества "Родничок" вечером 24 апреля. Аппарат рухнул в 20 километрах от ранее обнаруженных дронов в Богородском городском округе. Опознавательных знаков на БПЛА нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.