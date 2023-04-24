Огромный дрон с двумя парашютами рухнул на территории СНТ в Подмосковье
В Подмосковье на территории СНТ "Родничок" нашли беспилотник с парашютами
Дрон, найденный в СНТ "Родничок". Обложка © Telegram / SHOT
Огромный беспилотник с двумя парашютами нашли в Павлово-Посадском городском округе Московской области, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, металлическую "птичку" нашли жители садового товарищества "Родничок" вечером 24 апреля. Аппарат рухнул в 20 километрах от ранее обнаруженных дронов в Богородском городском округе. Опознавательных знаков на БПЛА нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.
Дрон "приземлился" на двух парашютах на крышу одного из домов СНТ "Родничок".
Фото © Telegram / SHOT
Напомним, ранее сегодня стало известно о падении в Подмосковье ударного беспилотника украинского производства UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки. Инцидент случился в Богородском городском округе. Лайф также публиковал видео обломков дрона.