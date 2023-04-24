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24 апреля, 15:57

Огромный дрон с двумя парашютами рухнул на территории СНТ в Подмосковье

В Подмосковье на территории СНТ "Родничок" нашли беспилотник с парашютами

<p>Дрон, найденный в СНТ "Родничок". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дрон, найденный в СНТ "Родничок". Обложка © Telegram / SHOT

Огромный беспилотник с двумя парашютами нашли в Павлово-Посадском городском округе Московской области, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, металлическую "птичку" нашли жители садового товарищества "Родничок" вечером 24 апреля. Аппарат рухнул в 20 километрах от ранее обнаруженных дронов в Богородском городском округе. Опознавательных знаков на БПЛА нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Дрон "приземлился" на двух парашютах на крышу одного из домов СНТ "Родничок". Фото © Telegram / SHOT

Дрон "приземлился" на двух парашютах на крышу одного из домов СНТ "Родничок".

Фото © Telegram / SHOT

Напомним, ранее сегодня стало известно о падении в Подмосковье ударного беспилотника украинского производства UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки. Инцидент случился в Богородском городском округе. Лайф также публиковал видео обломков дрона.

Появились фото "напарника" дрона-камикадзе, рухнувшего в Подмосковье

Появились фото "напарника" дрона-камикадзе, рухнувшего в Подмосковье

Наталья Исакова
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