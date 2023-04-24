Ударный беспилотник UJ-22 Airborne с 17 кг взрывчатки упал в Подмосковье

Ударный беспилотник UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки упал в Подмосковье. Об этом сообщил SHOT . Телеграм-канал также опубликовал первые фото рухнувшего дрона-камикадзе.

Инцидент случился в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ "Заря", которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома. У беспилотника украинского производства закончилось топливо в баке. Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США — пластичным взрывчатым веществом С-4.