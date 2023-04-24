Ударный беспилотник UJ-22 Airborne с 17 кг взрывчатки упал в Подмосковье
Беспилотник, упавший в Подмосковье. Обложка © SHOT
Ударный беспилотник UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки упал в Подмосковье. Об этом сообщил SHOT. Телеграм-канал также опубликовал первые фото рухнувшего дрона-камикадзе.
Инцидент случился в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ "Заря", которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома. У беспилотника украинского производства закончилось топливо в баке. Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США — пластичным взрывчатым веществом С-4.
Максимальная дальность полёта данного аппарата составляет 800 километров. Скорость — порядка 130–140 км/час. Минимальная высота полёта — 50 метров. Максимум такая машина может поднять порядка 15–20 килограммов.
Напомним, в феврале такой беспилотник падал рядом с объектом "Газпрома" в районе подмосковной Коломны. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что целью ударного БПЛА UJ-22 Airborne мог быть объект гражданской инфраструктуры.