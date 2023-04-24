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24 апреля, 05:16

Ударный беспилотник UJ-22 Airborne с 17 кг взрывчатки упал в Подмосковье

<p>Беспилотник, упавший в Подмосковье. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/50475" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Беспилотник, упавший в Подмосковье. Обложка © SHOT

Ударный беспилотник UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки упал в Подмосковье. Об этом сообщил SHOT. Телеграм-канал также опубликовал первые фото рухнувшего дрона-камикадзе.

  • Беспилотник, упавший в Подмосковье. Фото © SHOT
    Беспилотник, упавший в Подмосковье. Фото © SHOT
  • Беспилотник, упавший в Подмосковье. Фото © SHOT
    Беспилотник, упавший в Подмосковье. Фото © SHOT

Беспилотник, упавший в Подмосковье. Фото © SHOT

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Инцидент случился в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ "Заря", которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома. У беспилотника украинского производства закончилось топливо в баке. Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США — пластичным взрывчатым веществом С-4.

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  • Беспилотник, упавший в Подмосковье. Фото © SHOT
    Беспилотник, упавший в Подмосковье. Фото © SHOT
  • Беспилотник, упавший в Подмосковье. Фото © SHOT
    Беспилотник, упавший в Подмосковье. Фото © SHOT

Беспилотник, упавший в Подмосковье. Фото © SHOT

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Максимальная дальность полёта данного аппарата составляет 800 километров. Скорость — порядка 130–140 км/час. Минимальная высота полёта — 50 метров. Максимум такая машина может поднять порядка 15–20 килограммов.

Напомним, в феврале такой беспилотник падал рядом с объектом "Газпрома" в районе подмосковной Коломны. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что целью ударного БПЛА UJ-22 Airborne мог быть объект гражданской инфраструктуры.

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Иван Косицын
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