ВСУ пытались атаковать военкомат под Брянском дроном с надписью "Смерть москалям"

По данным телеграм-канала, украинская сторона хотела разрушить военкомат с помощью боевого беспилотника с надписью "смерть москалям" на крыле, однако до здания он не долетел. БПЛА упал в нескольких метрах: зацепился за линию электропередачи и рухнул на жилой частный дом, где сдетонировал. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. В результате оказались лишь выбиты стёкла и частично повреждён забор.