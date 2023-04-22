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Регион
Опубликовано 22 апреля 2023, 13:54
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ВСУ пытались атаковать военкомат под Брянском дроном с надписью "Смерть москалям"

ВСУ пытались атаковать военкомат в Брянской области с помощью боевого БПЛА

Обломки боевого беспилотника, которым ВСУ хотели атаковать военкомат в Брянской области. Фото © Telegram / Mash

Обломки боевого беспилотника, которым ВСУ хотели атаковать военкомат в Брянской области. Фото © Telegram / Mash

Дроном, который вчера упал на территорию дома в Клинцах Брянской области, ВСУ планировали атаковать местный военкомат. Об этом узнал Mash.

По данным телеграм-канала, украинская сторона хотела разрушить военкомат с помощью боевого беспилотника с надписью "смерть москалям" на крыле, однако до здания он не долетел. БПЛА упал в нескольких метрах: зацепился за линию электропередачи и рухнул на жилой частный дом, где сдетонировал. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. В результате оказались лишь выбиты стёкла и частично повреждён забор.

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Ранее Лайф рассказывал об обстреле приграничного села Белгородской области. Украинская сторона открыла огонь по деревне Новая Таволжанка, в результате чего повредились линии электропередачи. Погибших и пострадавших нет.

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Николь Вербер
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