Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Брянской области

Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в городе Клинцы Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник", — говорится в сообщении в телеграм-канале Богомаза.

По словам главы региона, пострадавших нет. При этом дом частично разрушен, выбиты стёкла. На месте работают оперативные службы.