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21 апреля, 05:39

Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Брянской области

Глава Брянской области Богомаз: На территорию дома в Клинцах упал дрон ВСУ

Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в городе Клинцы Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник", — говорится в сообщении в телеграм-канале Богомаза.

По словам главы региона, пострадавших нет. При этом дом частично разрушен, выбиты стёкла. На месте работают оперативные службы.

Упавший под Тулой дрон со взрывчаткой пролежал в лесу около двух недель

Упавший под Тулой дрон со взрывчаткой пролежал в лесу около двух недель

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ снова пытался атаковать ТЭС в Белгородской области. БПЛА уничтожили сразу после обнаружения. К нему было прикреплено СВУ. В результате инцидента никто не пострадал.

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ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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