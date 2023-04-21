Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Брянской области
Глава Брянской области Богомаз: На территорию дома в Клинцах упал дрон ВСУ
Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в городе Клинцы Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник", — говорится в сообщении в телеграм-канале Богомаза.
По словам главы региона, пострадавших нет. При этом дом частично разрушен, выбиты стёкла. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ снова пытался атаковать ТЭС в Белгородской области. БПЛА уничтожили сразу после обнаружения. К нему было прикреплено СВУ. В результате инцидента никто не пострадал.
ТАСС / Александр Река