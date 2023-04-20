Упавший под Тулой дрон со взрывчаткой пролежал в лесу около двух недель

Упавший в Щёлковском районе Тульской области беспилотник пролежал в лесу около двух недель. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

На корпусе дрона нашли боевой элемент весом до двух килограммов. По предварительным данным, он был начинён взрывчатым веществом. Также указывается, что размах крыльев беспилотника составляет два с половиной метра, а длина самого аппарата — полтора метра.