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20 апреля, 05:48

Упавший под Тулой дрон со взрывчаткой пролежал в лесу около двух недель

На упавшем под Тулой беспилотнике нашли боевой элемент весом до двух килограммов

Упавший в Щёлковском районе Тульской области беспилотник пролежал в лесу около двух недель. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

На корпусе дрона нашли боевой элемент весом до двух килограммов. По предварительным данным, он был начинён взрывчатым веществом. Также указывается, что размах крыльев беспилотника составляет два с половиной метра, а длина самого аппарата — полтора метра.

Дрон упал на территории аэропорта имени княгини Ольги в Пскове

Дрон упал на территории аэропорта имени княгини Ольги в Пскове

Напомним, накануне в Тульской области нашли неизвестный упавший беспилотник. Причём дрон был без каких-либо опознавательных знаков. По нашим данным, он пытался лететь на низкой высоте, из-за чего врезался в дерево.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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