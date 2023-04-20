Упавший под Тулой дрон со взрывчаткой пролежал в лесу около двух недель
На упавшем под Тулой беспилотнике нашли боевой элемент весом до двух килограммов
Упавший в Щёлковском районе Тульской области беспилотник пролежал в лесу около двух недель. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
На корпусе дрона нашли боевой элемент весом до двух килограммов. По предварительным данным, он был начинён взрывчатым веществом. Также указывается, что размах крыльев беспилотника составляет два с половиной метра, а длина самого аппарата — полтора метра.
Напомним, накануне в Тульской области нашли неизвестный упавший беспилотник. Причём дрон был без каких-либо опознавательных знаков. По нашим данным, он пытался лететь на низкой высоте, из-за чего врезался в дерево.
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