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19 апреля, 11:59

В Тульской области обнаружили неизвестный упавший беспилотник

В Тульской области обнаружили упавший беспилотник. Как сообщили в Комитете по региональной безопасности, дрон без каких-либо опознавательных знаков нашли в лесу в Щёкинском районе.

"19 апреля в Щёкинском районе в лесополосе обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. По нашим данным, перед падением дрон пытался лететь на крайне низкой высоте, из-за чего врезался в дерево. Размах крыльев "птички" — два с половиной метра. Был ли аппарат начинён взрывчаткой, пока не известно.

Беспилотник ВСУ снова пытался атаковать ТЭС в Белгородской области

Беспилотник ВСУ снова пытался атаковать ТЭС в Белгородской области

Ранее сообщалось, что в Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат. Здание было повреждено, в том числе выбиты стёкла. Лайф также публиковал видео удара дрона по военкомату.

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Getty Images / Richard Newstead

Наталья Исакова
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