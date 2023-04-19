В Тульской области обнаружили неизвестный упавший беспилотник

В Тульской области обнаружили упавший беспилотник. Как сообщили в Комитете по региональной безопасности, дрон без каких-либо опознавательных знаков нашли в лесу в Щёкинском районе.

"19 апреля в Щёкинском районе в лесополосе обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. По нашим данным, перед падением дрон пытался лететь на крайне низкой высоте, из-за чего врезался в дерево. Размах крыльев "птички" — два с половиной метра. Был ли аппарат начинён взрывчаткой, пока не известно.