Опубликовано видео удара беспилотника по военкомату в Новозыбкове

Момент удара украинского беспилотника по военкомату в городе Новозыбкове в Брянской области сняла камера видеонаблюдения. Лайф публикует эти кадры.

Удар украинского беспилотника по военкомату в Брянской области. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Судя по видео, здание получило не сильные повреждения. Основной ущерб мог быть нанесён фасаду.

В Новозыбкове полиция работает у атакованного беспилотником военкомата. Видео Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)