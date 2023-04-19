Опубликовано видео удара беспилотника по военкомату в Новозыбкове
Момент удара украинского беспилотника по военкомату в городе Новозыбкове в Брянской области сняла камера видеонаблюдения. Лайф публикует эти кадры.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Судя по видео, здание получило не сильные повреждения. Основной ущерб мог быть нанесён фасаду.
Напомним, как сообщал губернатор Брянской области, обошлось без пострадавших. Он рассказывал, что здание было повреждено, в том числе выбиты стёкла.
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