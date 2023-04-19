КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 22:04

Опубликовано видео удара беспилотника по военкомату в Новозыбкове

Момент удара украинского беспилотника по военкомату в городе Новозыбкове в Брянской области сняла камера видеонаблюдения. Лайф публикует эти кадры.

Удар украинского беспилотника по военкомату в Брянской области. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Судя по видео, здание получило не сильные повреждения. Основной ущерб мог быть нанесён фасаду.

В Новозыбкове полиция работает у атакованного беспилотником военкомата. Видео Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

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Напомним, как сообщал губернатор Брянской области, обошлось без пострадавших. Он рассказывал, что здание было повреждено, в том числе выбиты стёкла.

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LiFE

Андрей Григорьев
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