Желавший вступить в ВСУ россиянин ослушался киевского куратора и попался пограничникам

В Брянской области на границе поймали россиянина, который пытался уехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ. Как сообщает SHOT , он хотел стать членом группировки Русский добровольческий корпус (РДК), которая расстреляла автомобиль со школьниками в Брянской области.

По данным телеграм-канала, 23-летний житель Новошахтинска на допросе заявил, что перед Новым годом якобы поджёг военкомат в родном городе в доказательство верности ВСУ. Однако никаких поджогов в то время зафиксировано не было, отмечает SHOT. Также задержанный сообщил, что, когда его кандидатуру согласовали, киевский куратор дал инструкции — выехать из России и через несколько стран добраться до Украины. Но тот не послушал и решил сократить путь — поехал через Брянскую область, где и попался пограничникам. С собой у него был нож, резиновая лодка и 120 тысяч рублей.