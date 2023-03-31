В Подмосковье задержали "Иноагента Госдеповича", который рвался воевать против РФ
В Московской области задержали бывшего фельдшера, который планировал воевать за ВСУ
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В подмосковном Красногорске задержали бывшего фельдшера столичной скорой помощи, который намеревался воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в соцсетях мужчина называл себя "Иноагент Госдепович". Он пытался вступить в Легион "Свобода России"* для борьбы с Армией РФ.
Пользователем Сети с необычным ником заинтересовались правоохранители. Они проверили его и выяснили намерения экс-фельдшера. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье об участии в незаконном вооружённом формировании.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Липецке задержали 18-летнего местного жителя, который планировал поджечь технику на военном аэродроме.
*Террористическая организация, запрещённая в России.