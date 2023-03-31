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31 марта, 11:32

В Подмосковье задержали "Иноагента Госдеповича", который рвался воевать против РФ

В Московской области задержали бывшего фельдшера, который планировал воевать за ВСУ

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © Telegram / SHOT

В подмосковном Красногорске задержали бывшего фельдшера столичной скорой помощи, который намеревался воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в соцсетях мужчина называл себя "Иноагент Госдепович". Он пытался вступить в Легион "Свобода России"* для борьбы с Армией РФ.

Пользователем Сети с необычным ником заинтересовались правоохранители. Они проверили его и выяснили намерения экс-фельдшера. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье об участии в незаконном вооружённом формировании.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в Липецке задержали 18-летнего местного жителя, который планировал поджечь технику на военном аэродроме.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

Илья Суриков
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