В Подмосковье задержали "Иноагента Госдеповича", который рвался воевать против РФ

В подмосковном Красногорске задержали бывшего фельдшера столичной скорой помощи, который намеревался воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в соцсетях мужчина называл себя "Иноагент Госдепович". Он пытался вступить в Легион "Свобода России"* для борьбы с Армией РФ.

Пользователем Сети с необычным ником заинтересовались правоохранители. Они проверили его и выяснили намерения экс-фельдшера. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье об участии в незаконном вооружённом формировании.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Липецке задержали 18-летнего местного жителя, который планировал поджечь технику на военном аэродроме.