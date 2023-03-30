10 лет колонии получил горе-диверсант, пытавшийся поджечь военкомат в Крыму

Неудачливый диверсант из Симферополя, который не смог попасть коктейлем Молотова в окно военкомата, получил десять лет колонии. Об этом сообщает SHOT .

Инцидент произошёл в конце мая прошлого года. По данным телеграм-канала, 39-летний мужчина ночью пробрался через забор на территорию комиссариата на улице Сельвинского и кинул бутылку с горючей смесью в окно, но та разбилась о решётку. В итоге ничего не загорелось, а поджигатель сбежал. Его вычислили по камерам и задержали в июне. Сейчас суд вынес приговор горе-диверсанту.