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30 марта, 13:35

10 лет колонии получил горе-диверсант, пытавшийся поджечь военкомат в Крыму

Пытавшегося поджечь военкомат в Симферополе мужчину приговорили к 10 годам колонии

<p>Место неудачного поджога военкомата в Крыму. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/40430" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место неудачного поджога военкомата в Крыму. Обложка © Telegram / SHOT

Неудачливый диверсант из Симферополя, который не смог попасть коктейлем Молотова в окно военкомата, получил десять лет колонии. Об этом сообщает SHOT.

Попытка неудачного поджога военкомата в Крыму. Видео © SHOT

Инцидент произошёл в конце мая прошлого года. По данным телеграм-канала, 39-летний мужчина ночью пробрался через забор на территорию комиссариата на улице Сельвинского и кинул бутылку с горючей смесью в окно, но та разбилась о решётку. В итоге ничего не загорелось, а поджигатель сбежал. Его вычислили по камерам и задержали в июне. Сейчас суд вынес приговор горе-диверсанту.

В Нижнем Тагиле 67-летняя женщина пыталась поджечь военкомат

В Нижнем Тагиле 67-летняя женщина пыталась поджечь военкомат

Ранее Лайф писал, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы поджигателя военкомата в подмосковных Луховицах. Три года осуждённый проведёт в тюрьме, оставшиеся десять — в колонии строгого режима.

Никита Никонов
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