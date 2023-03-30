10 лет колонии получил горе-диверсант, пытавшийся поджечь военкомат в Крыму
Пытавшегося поджечь военкомат в Симферополе мужчину приговорили к 10 годам колонии
Место неудачного поджога военкомата в Крыму. Обложка © Telegram / SHOT
Неудачливый диверсант из Симферополя, который не смог попасть коктейлем Молотова в окно военкомата, получил десять лет колонии. Об этом сообщает SHOT.
Попытка неудачного поджога военкомата в Крыму. Видео © SHOT
Инцидент произошёл в конце мая прошлого года. По данным телеграм-канала, 39-летний мужчина ночью пробрался через забор на территорию комиссариата на улице Сельвинского и кинул бутылку с горючей смесью в окно, но та разбилась о решётку. В итоге ничего не загорелось, а поджигатель сбежал. Его вычислили по камерам и задержали в июне. Сейчас суд вынес приговор горе-диверсанту.
Ранее Лайф писал, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы поджигателя военкомата в подмосковных Луховицах. Три года осуждённый проведёт в тюрьме, оставшиеся десять — в колонии строгого режима.