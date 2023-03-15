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15 марта, 12:36

Снимавший поджог военкомата на Go Pro россиянин получил 13 лет колонии

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы поджигателя военкомата в подмосковных Луховицах

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Кирилла Бутылина, который в феврале прошлого года поджёг здание военкомата в подмосковных Луховицах.

"Окончательно назначить Бутылину наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на один год", — огласила решение коллегия судей.

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Бутылин признан виновным по статьям "Вандализм", "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" и "Теракт". Три года он проведёт в тюрьме, оставшиеся десять — в колонии строгого режима. Также ему запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет. Свою вину молодой человек признал, а его мать возместила Минобороны РФ ущерб от поджога — 193,6 тысячи рублей. Гособвинитель запрашивала именно 13 лет, но просила учесть положительные характеристики Бутылина. Защита же просила переквалифицировать дело на покушение на убийство и назначить минимально возможное наказание.

Как следует из обвинительного заключения, 24 февраля 2022 года Бутылин принял участие в несогласованной акции в Москве, после чего разработал план по поджогу здания объединённого военкомата Зарайска и Луховиц Московской области. Он купил в магазине всё необходимое, изготовил две бутылки зажигательной смеси и отправился к военкомату. На входе подсудимый нарисовал флаг Украины, после чего разбил окна и бросил в здание две бутылки. Совершив преступление, Бутылин поехал в Белоруссию. 9 марта он опубликовал видео поджога в телеграм-канале. Позднее злоумышленника задержали пограничники при попытке пересечь границу в сторону Литвы.

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Это был первый случай поджога военкомата с момента начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Бутылин снимал поджог военкомата на экшен-камеру Go Pro. Лайф публиковал видео происшествия.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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