Во Владивостоке срочника осудили на семь лет за поджог военкомата

1-й Восточный окружной военный суд назначил семь лет заключения срочнику, который устроил поджог военкомата во Владивостоке. Об этом говорится в релизе инстанции.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в тюрьме первых двух лет, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 8 июня прошлого года, когда 21-летний солдат поджёг здание военкомата. За это ему было обещано 100 тысяч рублей, если строение будет полностью уничтожено и представлено видеодоказательство этого. В ходе процесса осуждённый признал вину.