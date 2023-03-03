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3 марта, 07:34

Во Владивостоке срочника осудили на семь лет за поджог военкомата

1-й Восточный окружной военный суд назначил семь лет заключения срочнику, который устроил поджог военкомата во Владивостоке. Об этом говорится в релизе инстанции.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в тюрьме первых двух лет, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 8 июня прошлого года, когда 21-летний солдат поджёг здание военкомата. За это ему было обещано 100 тысяч рублей, если строение будет полностью уничтожено и представлено видеодоказательство этого. В ходе процесса осуждённый признал вину.

Под Петербургом задержали 16-летнего гимназиста, который пытался поджечь военкомат

Под Петербургом задержали 16-летнего гимназиста, который пытался поджечь военкомат

Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области задержали 44-летнего мужчину, который хотел поджечь военкомат в городе Новоуральске.

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Артур Белкин
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