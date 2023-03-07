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7 марта, 09:31

В Мурманске полицейские устроили перерыв и пропустили поджог военкомата

SHOT: В Мурманске неизвестный поджёг военкомат из-за полицейских, устроивших перерыв

В Мурманске проводят проверку в отношении двух полицейских, которые не смогли пресечь поджог местного военкомата из-за того, что устроили перерыв. Об этом пишет SHOT.

Инцидент произошёл ночью 23 февраля. В какой-то момент капитан Александр И. и старший лейтенант Артём А., охранявшие территорию военкомата, решили немного передохнуть и прервали на час свою работу. За это время неизвестный преступник успел бросить в здание коктейль Молотова и повредил две внешние части оконных рам. Теперь полицейских проверяют по статье "Халатность".

"Подрывник" с муляжом гранаты из Домодедова пережил 4 черепно-мозговые травмы и инсульт

"Подрывник" с муляжом гранаты из Домодедова пережил 4 черепно-мозговые травмы и инсульт

Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковном Домодедове задержали мужчину с гранатой, который грозился подорвать местный военкомат.

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Артур Белкин
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