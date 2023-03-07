В Мурманске полицейские устроили перерыв и пропустили поджог военкомата

В Мурманске проводят проверку в отношении двух полицейских, которые не смогли пресечь поджог местного военкомата из-за того, что устроили перерыв. Об этом пишет SHOT .

Инцидент произошёл ночью 23 февраля. В какой-то момент капитан Александр И. и старший лейтенант Артём А., охранявшие территорию военкомата, решили немного передохнуть и прервали на час свою работу. За это время неизвестный преступник успел бросить в здание коктейль Молотова и повредил две внешние части оконных рам. Теперь полицейских проверяют по статье "Халатность".