В Домодедове задержан мужчина с гранатой, грозившийся взорвать военкомат
В Домодедове, на улице Набережной, полицейскими задержан мужчина в камуфляжной форме, у которого была с собой граната Ф-1. Как узнал телеграм-канал SHOT, неизвестный угрожал взорвать военкомат.
Очевидцы рассказали, что мужчина в камуфляжной форме забежал в здание комиссариата — в руке у него была граната. Там он заявил, что "всех подорвёт", и сразу же скрылся. Его оперативно задержали силовики, мотивы выясняются. Также известно, что сейчас на месте происшествия работают сапёры и сотрудники ФСБ.
Ранее Лайф рассказывал, что на Курском вокзале в Москве задержали мужчину с двумя противопехотными минами, несколькими взрывателями и ещё одним неустановленным взрывным устройством. А сегодня неизвестные установили растяжку с гранатой на юго-западе Москвы. Чеку привязали к ручке подъездной двери в доме на улице Знаменские Садки. Опасную находку обнаружили жильцы.