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6 марта, 11:03

В Домодедове задержан мужчина с гранатой, грозившийся взорвать военкомат

<p>В Домодедове задержали неизвестного в камуфляже. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/shot_shot/48936" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

В Домодедове задержали неизвестного в камуфляже. Обложка © t.me / SHOT

В Домодедове, на улице Набережной, полицейскими задержан мужчина в камуфляжной форме, у которого была с собой граната Ф-1. Как узнал телеграм-канал SHOT, неизвестный угрожал взорвать военкомат.

В Домодедове задержали неизвестного в камуфляже. Обложка © t.me / SHOT

Очевидцы рассказали, что мужчина в камуфляжной форме забежал в здание комиссариата — в руке у него была граната. Там он заявил, что "всех подорвёт", и сразу же скрылся. Его оперативно задержали силовики, мотивы выясняются. Также известно, что сейчас на месте происшествия работают сапёры и сотрудники ФСБ.

  • В Домодедове задержали неизвестного в камуфляже. Фото © t.me / SHOT
    В Домодедове задержали неизвестного в камуфляже. Фото © t.me / SHOT
  • В Домодедове задержали неизвестного в камуфляже. Фото © t.me / SHOT
    В Домодедове задержали неизвестного в камуфляже. Фото © t.me / SHOT

В Домодедове задержали неизвестного в камуфляже. Фото © t.me / SHOT

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В Курске мужчина выбросил из окна боевую гранату, чтобы "спрятать" её от полиции

В Курске мужчина выбросил из окна боевую гранату, чтобы "спрятать" её от полиции

Ранее Лайф рассказывал, что на Курском вокзале в Москве задержали мужчину с двумя противопехотными минами, несколькими взрывателями и ещё одним неустановленным взрывным устройством. А сегодня неизвестные установили растяжку с гранатой на юго-западе Москвы. Чеку привязали к ручке подъездной двери в доме на улице Знаменские Садки. Опасную находку обнаружили жильцы.

Оксана Попова
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