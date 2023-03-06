В Домодедове задержан мужчина с гранатой, грозившийся взорвать военкомат

В Домодедове, на улице Набережной, полицейскими задержан мужчина в камуфляжной форме, у которого была с собой граната Ф-1. Как узнал телеграм-канал SHOT, неизвестный угрожал взорвать военкомат.

В Домодедове задержали неизвестного в камуфляже. Обложка © t.me / SHOT

Очевидцы рассказали, что мужчина в камуфляжной форме забежал в здание комиссариата — в руке у него была граната. Там он заявил, что "всех подорвёт", и сразу же скрылся. Его оперативно задержали силовики, мотивы выясняются. Также известно, что сейчас на месте происшествия работают сапёры и сотрудники ФСБ.



