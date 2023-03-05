В Курске мужчина выбросил из окна боевую гранату, чтобы "спрятать" её от полиции

В Курске мужчина выбросил гранату из окна квартиры, когда в дверь постучали сотрудники полиции. Взрыва не было, но пришлось вызывать сапёров, оцепить двор и искать опасный предмет. Об инциденте пишет SHOT.

Как сообщает издание, 27-летний мужчина прогуливался с гранатой по двору многоэтажки, перепугавшиеся соседи тут же позвонили стражам порядка. Как только нарушитель поднялся к себе в квартиру, к нему и постучались. Чтобы спрятать боеприпас, мужчина не нашёл ничего лучше, как просто вышвырнуть его в окно, догадавшись разобрать гранату на корпус и запал.

Сапёры нашли предмет, им оказалась ручная оборонительная граната Ф-1, её передали на экспертизу. Нарушитель пояснил, что "находка" оказалась у него в руках, когда он рыл окопы в Беловском районе Курской области. Мужчина забрал её, никому ничего не рассказав, а потом решил похвастаться соседям. Известно, что задержанный уже был судим за наркотики.