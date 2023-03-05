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5 марта, 16:51

В Курске мужчина выбросил из окна боевую гранату, чтобы "спрятать" её от полиции

<p>В Курске мужчина выбросил из окна гранату. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/48916" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Курске мужчина выбросил из окна гранату. Фото © t.me / SHOT

В Курске мужчина выбросил гранату из окна квартиры, когда в дверь постучали сотрудники полиции. Взрыва не было, но пришлось вызывать сапёров, оцепить двор и искать опасный предмет. Об инциденте пишет SHOT.

Как сообщает издание, 27-летний мужчина прогуливался с гранатой по двору многоэтажки, перепугавшиеся соседи тут же позвонили стражам порядка. Как только нарушитель поднялся к себе в квартиру, к нему и постучались. Чтобы спрятать боеприпас, мужчина не нашёл ничего лучше, как просто вышвырнуть его в окно, догадавшись разобрать гранату на корпус и запал.

Сапёры нашли предмет, им оказалась ручная оборонительная граната Ф-1, её передали на экспертизу. Нарушитель пояснил, что "находка" оказалась у него в руках, когда он рыл окопы в Беловском районе Курской области. Мужчина забрал её, никому ничего не рассказав, а потом решил похвастаться соседям. Известно, что задержанный уже был судим за наркотики.

Томские школьники нашли гранату на дороге и случайно взорвали её

Томские школьники нашли гранату на дороге и случайно взорвали её

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке за автобусной остановкой найдены четыре боевые гранаты и пакет с порохом. Экспертиза показала, что это не муляжи.

Татьяна Миссуми
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