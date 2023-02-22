Томские школьники нашли гранату на дороге и случайно взорвали её

Компания мальчишек в Томской области нашла на дороге ручную гранату и решила с ней поиграть. В результате снаряд взорвался, чудом не навредив детям. Лайф узнал детали истории.

Последствия взрыва гранаты в Томской области. Видео © Vk.com / Происшествия города Асино

По нашим данным, всё произошло вчера днём в селе Берлинка Зырянского района. Двое восьмилетних ребят пошли гулять и увидели на дороге предмет, очень напоминающий гранату. Они захватили "трофей" с собой и похвалились им перед 13-летним товарищем. Вместе с находкой ребята отправились в магазин, где работала мама одного из них. Она никак не отреагировала на подозрительный предмет, о чём вскоре сильно пожалела.

Так, выйдя из магазина, старший из ребят решил, что неплохо было бы привести гранату в действие. Он выдернул чеку, после чего "трофей" заискрил и взорвался. Хлопок был такой силы, что у сельского магазина повыбивало все окна. Только после этого женщина вышла на улицу к мальчикам. К счастью, они чудом не пострадали.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что на месте взрыва на дороге образовалась яма. Окна магазина выбило взрывной волной, повреждён также фасад здания. После ЧП на место выехали сотрудники полиции. Глава Зырянского района Алексей Мочалов призвал родителей и учителей провести разъяснительную беседу с детьми.

"Скачайте в Интернете картинки и покажите, как выглядят современные боеприпасы. Объясните, что при их обнаружении нельзя приближаться к ним и тем более брать их в руки. Необходимо незамедлительно сообщить о находке взрослым", — рекомендовал Мочалов.