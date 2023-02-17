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17 февраля, 09:19

На Курском вокзале задержан мужчина с противопехотными минами и взрывателями

На Курском вокзале в Москве задержали мужчину с двумя противопехотными минами, несколькими взрывателями и ещё одним неустановленным взрывным устройством. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка на Курском вокзале, где задержали мужчину с противопехотными минами. Видео © SHOT

Территория оцеплена, на месте работают правоохранители.

В Петербурге школьник едва не остался без руки, взорвав на уроке страйкбольную гранату

В Петербурге школьник едва не остался без руки, взорвав на уроке страйкбольную гранату

Ранее Лайф рассказывал, что томский школьник принёс гранату на урок ОБЖ и попросил учителя помочь с её сборкой. Боеприпас ученик купил в Интернете "в качестве сувенира".

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SHOT

Никита Никонов
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