На Курском вокзале задержан мужчина с противопехотными минами и взрывателями
На Курском вокзале в Москве задержали мужчину с двумя противопехотными минами, несколькими взрывателями и ещё одним неустановленным взрывным устройством. Об этом сообщает SHOT.
Обстановка на Курском вокзале, где задержали мужчину с противопехотными минами. Видео © SHOT
Территория оцеплена, на месте работают правоохранители.
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