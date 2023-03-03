В Новокузнецке за автобусной остановкой найдены четыре боевые гранаты и пакет с порохом
В Новокузнецке за автобусной остановкой обнаружены четыре боевые гранаты, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.
Подозрительные предметы прохожие заметили ещё 21 февраля за остановкой "Проспект Мира". Рядом лежал пакет с порохом. Экспертиза показала, что это не муляжи. За автобусной остановкой кто-то действительно оставил четыре окончательно снаряжённых взрывных устройства: две гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, четыре взрывателя УЗРГМ-2, пять капсюль-детонаторов КД-8Б.
Сейчас правоохранители выясняют, кому всё это принадлежало и почему находилось в общественном месте.
Ранее Лайф рассказывал, что томский школьник принёс гранату на урок ОБЖ и попросил учителя помочь с её сборкой. Однако педагог отобрал потенциально опасный предмет и сообщил об этом руководству учреждения.
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