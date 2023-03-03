В Новокузнецке за автобусной остановкой найдены четыре боевые гранаты и пакет с порохом

В Новокузнецке за автобусной остановкой обнаружены четыре боевые гранаты, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Подозрительные предметы прохожие заметили ещё 21 февраля за остановкой "Проспект Мира". Рядом лежал пакет с порохом. Экспертиза показала, что это не муляжи. За автобусной остановкой кто-то действительно оставил четыре окончательно снаряжённых взрывных устройства: две гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, четыре взрывателя УЗРГМ-2, пять капсюль-детонаторов КД-8Б.

Сейчас правоохранители выясняют, кому всё это принадлежало и почему находилось в общественном месте.