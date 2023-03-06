Неизвестные установили растяжку с "гранатой" в подъезде дома в Москве
Неизвестные установили растяжку с "гранатой" в подъезде дома в Москве. Фото © SHOT
Неизвестные установили растяжку с гранатой на юго-западе Москвы. Как сообщает SHOT, чеку привязали к ручке подъездной двери в доме на улице Знаменские Садки. Опасную находку обнаружили жильцы.
На место прибыли сапёры и кинологи, они выяснили, что граната была страйкбольной.
А ранее в здании суда в Московской области обнаружили примотанный к перилам пакет, из которого торчит провод. Подозрительный предмет заметил судебный пристав. Приехавшие на место сапёры выяснили, что это кнопочный телефон, который кто-то хотел замаскированным образом передать арестанту.