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6 марта, 09:22
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Неизвестные установили растяжку с "гранатой" в подъезде дома в Москве

<p>Неизвестные установили растяжку с "гранатой" в подъезде дома в Москве. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/48930" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Неизвестные установили растяжку с "гранатой" в подъезде дома в Москве. Фото © SHOT

Неизвестные установили растяжку с гранатой на юго-западе Москвы. Как сообщает SHOT, чеку привязали к ручке подъездной двери в доме на улице Знаменские Садки. Опасную находку обнаружили жильцы.

На место прибыли сапёры и кинологи, они выяснили, что граната была страйкбольной.

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А ранее в здании суда в Московской области обнаружили примотанный к перилам пакет, из которого торчит провод. Подозрительный предмет заметил судебный пристав. Приехавшие на место сапёры выяснили, что это кнопочный телефон, который кто-то хотел замаскированным образом передать арестанту.

Александра Вишнякова
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