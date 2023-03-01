Примотанный скотчем пакет с проводом нашли на лестнице в здании суда под Коломной
Неизвестные пытались передать телефон арестанту, прикрепив его к перилам в здании суда под Коломной
В здании суда в Московской области обнаружили пакет, из которого торчит провод. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Подозрительный предмет заметил судебный пристав в суде, которой находится в городе Озёры. Пакет неизвестные прикрепили к перилам с помощью скотча между первым и вторым этажом. Позднее приехавшие сапёры выяснили, что это кнопочный телефон, который кто-то хотел замаскированным образом передать арестанту. По плану тот должен был приехать на заседание в суд, забрать пакет и увезти в СИЗО.
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Telegram / SHOT