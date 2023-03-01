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1 марта, 08:14

Примотанный скотчем пакет с проводом нашли на лестнице в здании суда под Коломной

Неизвестные пытались передать телефон арестанту, прикрепив его к перилам в здании суда под Коломной

В здании суда в Московской области обнаружили пакет, из которого торчит провод. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Подозрительный предмет заметил судебный пристав в суде, которой находится в городе Озёры. Пакет неизвестные прикрепили к перилам с помощью скотча между первым и вторым этажом. Позднее приехавшие сапёры выяснили, что это кнопочный телефон, который кто-то хотел замаскированным образом передать арестанту. По плану тот должен был приехать на заседание в суд, забрать пакет и увезти в СИЗО.

  • Подозрительный пакет, обнаруженный в здании суда под Коломной. Обложка © Telegram / SHOT
    Подозрительный пакет, обнаруженный в здании суда под Коломной. Обложка © Telegram / SHOT
  • Телефон, обнаруженный в здании суда под Коломной. Обложка © Telegram / SHOT
    Телефон, обнаруженный в здании суда под Коломной. Обложка © Telegram / SHOT
  • Телефон, обнаруженный в здании суда под Коломной. Обложка © Telegram / SHOT
    Телефон, обнаруженный в здании суда под Коломной. Обложка © Telegram / SHOT

Подозрительный пакет, обнаруженный в здании суда под Коломной. Обложка © Telegram / SHOT

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Светлана Оперук
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