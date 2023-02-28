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28 февраля, 15:50

В припаркованном на юго-востоке Москвы Hyundai Porter ищут гранату

SHOT: Заминированный грузовик обнаружили в Москве

Об обнаружении заминированного грузовика на юго-востоке столицы сообщает SHOT со ссылкой на источник. По данным телеграмм-канала, полицейские оцепили территорию вокруг припаркованного Hyundai Porter и ждут кинологов. По предварительным данным, под машиной видно предмет, похожий на гранату.

Подробности уточняются.

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Напомним, что на днях в московском Троицке отвергунтый возлюбленный подложил на скамейку у подъезда посылку, адресованную 22-летней Алине. Девушка вскрыла её, однако тотчас прозвучал взрыв. Врачи обнаружили у неё ожоги первой степени, а парня арестовали.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

Алексей Берковиц
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