В припаркованном на юго-востоке Москвы Hyundai Porter ищут гранату
SHOT: Заминированный грузовик обнаружили в Москве
Об обнаружении заминированного грузовика на юго-востоке столицы сообщает SHOT со ссылкой на источник. По данным телеграмм-канала, полицейские оцепили территорию вокруг припаркованного Hyundai Porter и ждут кинологов. По предварительным данным, под машиной видно предмет, похожий на гранату.
Подробности уточняются.
Напомним, что на днях в московском Троицке отвергунтый возлюбленный подложил на скамейку у подъезда посылку, адресованную 22-летней Алине. Девушка вскрыла её, однако тотчас прозвучал взрыв. Врачи обнаружили у неё ожоги первой степени, а парня арестовали.
ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев