В припаркованном на юго-востоке Москвы Hyundai Porter ищут гранату

Об обнаружении заминированного грузовика на юго-востоке столицы сообщает SHOT со ссылкой на источник. По данным телеграмм-канала, полицейские оцепили территорию вокруг припаркованного Hyundai Porter и ждут кинологов. По предварительным данным, под машиной видно предмет, похожий на гранату.