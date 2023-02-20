Красавица из Троицка получила ожог лица и осталась без волос после взрыва таинственного "подарка"

22-летняя Алина из Троицка, в руках которой взорвалась подарочная коробка, получила ожог лица и сожжённые волосы, но травмы могли быть гораздо серьёзнее, если бы девушка не отодвинула опасную посылку от себя, когда открывала. Об этом в беседе с SHOT рассказала мать девушки.

Мать Алины из Троицка рассказала подробности взрыва подарочной коробки в руках дочери. Видео © SHOT

"Когда она вышла взять коробку эту, она, говорит, не хотела, потом взяла, заходит в подъезд и приоткрыла подальше от себя <...>. Если бы это было ближе, я думаю, ребёнок был бы изуродован", — рассказала женщина.

При этом родная сестра Алины считает, что коробку мог отправить знакомый девушки по имени Никита, который проживает в том же коттеджном посёлке. Сейчас с пострадавшей работают врачи, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Соседи отзываются об Алине и её семье очень хорошо.

"Семья очень хорошая, очень воспитанная. Не думаю, что там может что-то такое спровоцировать. Девочка очень скромная, очень хорошая", — поделилась одна из соседок.