Красавица из Троицка получила ожог лица и осталась без волос после взрыва таинственного "подарка"
Мать жительницы Новой Москвы рассказала, что дочь получила ожог лица после взрыва подарочной коробки
Лента от взорвавшейся подарочной коробки © SHOT
22-летняя Алина из Троицка, в руках которой взорвалась подарочная коробка, получила ожог лица и сожжённые волосы, но травмы могли быть гораздо серьёзнее, если бы девушка не отодвинула опасную посылку от себя, когда открывала. Об этом в беседе с SHOT рассказала мать девушки.
Мать Алины из Троицка рассказала подробности взрыва подарочной коробки в руках дочери. Видео © SHOT
"Когда она вышла взять коробку эту, она, говорит, не хотела, потом взяла, заходит в подъезд и приоткрыла подальше от себя <...>. Если бы это было ближе, я думаю, ребёнок был бы изуродован", — рассказала женщина.
При этом родная сестра Алины считает, что коробку мог отправить знакомый девушки по имени Никита, который проживает в том же коттеджном посёлке. Сейчас с пострадавшей работают врачи, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Соседи отзываются об Алине и её семье очень хорошо.
"Семья очень хорошая, очень воспитанная. Не думаю, что там может что-то такое спровоцировать. Девочка очень скромная, очень хорошая", — поделилась одна из соседок.
Напомним, ранее 22-летняя жительница московского Троицка получила от неизвестного адресата подарочную коробку, которая взорвалась прямо у неё в руках. Опасный "сюрприз" ждал девушку на скамейке около дома. Она могла пройти мимо, но заметила на коробке открытку со своим именем.