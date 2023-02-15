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15 февраля, 18:51

"Омский Отелло" устроил погоню со стрельбой за бывшей и похитил её со свидания на кладбище

В Омске мужчина прервал свидание своей бывшей девушки и увёз её на кладбище

<p>Автомобиль подозреваемого и обнаруженный пистолет. Обложка © <a href="https://55.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/35786949" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба УМВД по Омской области</a></p>

Автомобиль подозреваемого и обнаруженный пистолет. Обложка © Пресс-служба УМВД по Омской области

В Омске мужчина устроил погоню со стрельбой, пытаясь догнать свою бывшую девушку и её друга. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, правоохранителям поступило сообщение от 35-летнего водителя.

Мужчина рассказал, что заехал за 22-летней девушкой. Сев к нему в машину, она попросила побыстрее уезжать, так как её бывший возлюбленный желает выяснить отношения. Однако ревнивец и не собирался сдаваться, а погнался за парой, стреляя из травматического пистолета в воздух и их сторону, из-за чего "форд" преследуемого получил повреждения стекла с водительской стороны.

  • Автомобиль заявителя и обнаруженные на нём повреждения. Фото © Пресс-служба УМВД по Омской области
    Автомобиль заявителя и обнаруженные на нём повреждения. Фото © Пресс-служба УМВД по Омской области
  • Автомобиль заявителя и обнаруженные на нём повреждения. Фото © Пресс-служба УМВД по Омской области
    Автомобиль заявителя и обнаруженные на нём повреждения. Фото © Пресс-служба УМВД по Омской области
  • Автомобиль заявителя и обнаруженные на нём повреждения. Фото © Пресс-служба УМВД по Омской области
    Автомобиль заявителя и обнаруженные на нём повреждения. Фото © Пресс-служба УМВД по Омской области
  • Автомобиль заявителя и обнаруженные на нём повреждения. Фото © Пресс-служба УМВД по Омской области
    Автомобиль заявителя и обнаруженные на нём повреждения. Фото © Пресс-служба УМВД по Омской области
  • Автомобиль заявителя и обнаруженные на нём повреждения. Фото © Пресс-служба УМВД по Омской области
    Автомобиль заявителя и обнаруженные на нём повреждения. Фото © Пресс-служба УМВД по Омской области

Автомобиль заявителя и обнаруженные на нём повреждения. Фото © Пресс-служба УМВД по Омской области

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"Заявитель попытался развернуться на проезжей части, но не справился с управлением и допустил опрокидывание "форда" в кювет. После ДТП, как рассказала дежурному следователю девушка, соперник всё-таки убедил пересесть к нему в машину. Он сначала уехал на ближайшее кладбище, где ссора между ними продолжилась, а после отвез её домой, где и был задержан полицейскими", — уточнили в прокуратуре.

На данный момент оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу. Выяснилось, что подозреваемый имеет на него разрешительные документы. Заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Матвей Константинов
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