"Омский Отелло" устроил погоню со стрельбой за бывшей и похитил её со свидания на кладбище

В Омске мужчина устроил погоню со стрельбой, пытаясь догнать свою бывшую девушку и её друга. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, правоохранителям поступило сообщение от 35-летнего водителя.

Мужчина рассказал, что заехал за 22-летней девушкой. Сев к нему в машину, она попросила побыстрее уезжать, так как её бывший возлюбленный желает выяснить отношения. Однако ревнивец и не собирался сдаваться, а погнался за парой, стреляя из травматического пистолета в воздух и их сторону, из-за чего "форд" преследуемого получил повреждения стекла с водительской стороны.











"Заявитель попытался развернуться на проезжей части, но не справился с управлением и допустил опрокидывание "форда" в кювет. После ДТП, как рассказала дежурному следователю девушка, соперник всё-таки убедил пересесть к нему в машину. Он сначала уехал на ближайшее кладбище, где ссора между ними продолжилась, а после отвез её домой, где и был задержан полицейскими", — уточнили в прокуратуре.

На данный момент оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу. Выяснилось, что подозреваемый имеет на него разрешительные документы. Заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".