Сталкер из Троицка оправдался за подрыв девушки словами: "Хотел покалечить, но не сильно"
Отправивший девушке из Троицка взрывоопасный подарок заявил, что хотел её лишь покалечить
26-летний Никита Селюнин, который из-за безответной любви пытался подорвать Алину из Троицка, рассказал, что не хотел убивать девушку. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда, где ему избрали меру пресечения.
Заседание в зале суда по делу 26-летнего Никиты Селюнина, который отправил девушке из Троицка взрывоопасный подарок. Видео © LIFE
"Хотел покалечить, но не сильно", — признался парень.
Он утверждает, что убивать Алину не собирался, а хотел "наказать" её за игнор и проучить, чтобы неповадно было больше его динамить. Теперь, по решению суда ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО, где сможет хорошо обдумать свой поступок.
"Выслушав мнения сторон, суд решил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать Селюнину, 1996 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 апреля", — зачитала решение судья.
Напомним, схему изощрённой мести 26-летний Никита Селюнин претворил в жизнь в московском Троицке. Он подложил на скамейку у подъезда подарочную коробку и специально адресовал её 22-летней Алине. В итоге девушка попыталась открыть посылку в подъезде, однако вместо сюрприза получила ожог лица и осталась без волос. Оказалось, что парень давно преследовал Алину. Также он страстно увлекается эльфами и интересуется рыцарями.
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