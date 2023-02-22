Сталкер из Троицка оправдался за подрыв девушки словами: "Хотел покалечить, но не сильно"

26-летний Никита Селюнин, который из-за безответной любви пытался подорвать Алину из Троицка, рассказал, что не хотел убивать девушку. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда, где ему избрали меру пресечения.

Заседание в зале суда по делу 26-летнего Никиты Селюнина, который отправил девушке из Троицка взрывоопасный подарок. Видео © LIFE

"Хотел покалечить, но не сильно", — признался парень.

Он утверждает, что убивать Алину не собирался, а хотел "наказать" её за игнор и проучить, чтобы неповадно было больше его динамить. Теперь, по решению суда ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО, где сможет хорошо обдумать свой поступок.

"Выслушав мнения сторон, суд решил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать Селюнину, 1996 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 апреля", — зачитала решение судья.