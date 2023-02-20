Пытавшийся взорвать красавицу из Троицка молодой человек признал вину
Задержанный за попытку взорвать девушку из Троицка парень признал вину на допросе
Следователи допросили 26-летнего Никиту Селюнина, который пытался из-за безответной любви подорвать Алину из Троицка. Пресс-служба столичного ведомства опубликовала кадры с допроса подозреваемого.
Допрос парня, отправившего девушке из Троицка взрывоопасный подарок. Видео © t.me / skmoscowgsu
"В порядке ст. 91 УПК РФ задержан 26-летний молодой человек, подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве. В ходе допроса фигурант признал вину и сообщил, что мотивом совершения данного преступления были безответные чувства к потерпевшей", — уточнили в столичном управлении ведомства.
В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Лайф сообщал, что в московском Троицке неизвестный подложил на скамейку у подъезда посылку, адресованную 22-летней Алине. Девушка вскрыла её, однако тотчас прозвучал взрыв. Алина получила ожог лица и осталась без волос после взрыва подарочной коробки. Чуть позже полиция задержала виновника. Основным мотивом преступления называется безответная любовь.
t.me / skmoscowgsu