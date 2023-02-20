Пытавшийся взорвать красавицу из Троицка молодой человек признал вину

"В порядке ст. 91 УПК РФ задержан 26-летний молодой человек, подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве. В ходе допроса фигурант признал вину и сообщил, что мотивом совершения данного преступления были безответные чувства к потерпевшей", — уточнили в столичном управлении ведомства.