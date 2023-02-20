Сталкер со стажем: Задержан отправитель "подарка" с самодельной бомбой красавице из Троицка
Полиция задержала парня, который отправил девушке из Троицка взрывоопасный подарок
Предполагаемый отправитель подарка, который взорвался в руках у девушки из Троицка. Фото © Mash
Полиция задержала предполагаемого виновника взрыва в Троицке, в результате которого 22-летняя жительница города получила ожог лица и осталась без волос. Об этом пишет Mash, также информацию подтвердили в региональном главке МВД.
"Сотрудниками Московского уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Им оказался 26-летний местный житель", — говорится в сообщении ведомства.
По данным Mash, таинственного отправителя "сюрприза", который взорвался прямо в руках у Алины, зовут Никита и он уже долго преследует девушку. После передачи взрывоопасной коробки он попытался скрыться от правоохранителей и сбежать из города, но не успел. Парня предупредил его отец, к которому пришли из полиции.
По версии правоохранителей, "сюрприз" он смастерил из пиротехнического устройства — сигнала охотника и розжига для угля. Теперь парню грозит серьёзное наказание. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 223.1, 30 и 105 УК РФ.
Как уже рассказывал Лайф, 22-летняя жительница Троицка получила самодельное взрывное устройство, замаскированное в виде подарка. Опасный "сюрприз" ждал девушку на скамейке около дома, причём на подарочной коробке красовалась открытка с её именем. В итоге СВУ взорвалось прямо у неё в руках и обожгло лицо и волосы.