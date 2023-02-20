Сталкер со стажем: Задержан отправитель "подарка" с самодельной бомбой красавице из Троицка

Полиция задержала предполагаемого виновника взрыва в Троицке, в результате которого 22-летняя жительница города получила ожог лица и осталась без волос. Об этом пишет Mash, также информацию подтвердили в региональном главке МВД.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Им оказался 26-летний местный житель", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Mash, таинственного отправителя "сюрприза", который взорвался прямо в руках у Алины, зовут Никита и он уже долго преследует девушку. После передачи взрывоопасной коробки он попытался скрыться от правоохранителей и сбежать из города, но не успел. Парня предупредил его отец, к которому пришли из полиции.