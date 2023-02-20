Причиной покушения на красавицу из Троицка могла быть безответная любовь

"Они необщительная семья. Я бы побоялась, если бы моя дочка с таким гуляла. Ну он такой... Нелюдимость какая-то. Мы жили рядом вроде, но, если я не поздороваюсь, они не поздороваются. Я вообще его с девушкой в жизни не видела. Я его вижу там с авоськой-сумкой либо собачкой. Предположить, что у него какая-то девушка есть, тоже было сложно", — призналась она.