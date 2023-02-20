Причиной покушения на красавицу из Троицка могла быть безответная любовь
Причиной отправки жителем Троицка Никитой Селюниным заминированной посылки 22-летней Алине могла быть безответная любовь. Как пишет SHOT, на данный момент следствие рассматривает именно этот мотив как основной. В свою очередь соседка 26-летнего подозреваемого назвала его нелюдимым, а семью — необщительной.
"Они необщительная семья. Я бы побоялась, если бы моя дочка с таким гуляла. Ну он такой... Нелюдимость какая-то. Мы жили рядом вроде, но, если я не поздороваюсь, они не поздороваются. Я вообще его с девушкой в жизни не видела. Я его вижу там с авоськой-сумкой либо собачкой. Предположить, что у него какая-то девушка есть, тоже было сложно", — призналась она.
Причём отец Никиты и вовсе отказался комментировать инцидент, а после уточняющих вопросов о будущем чада попытался выбить из рук журналиста телефон. С задержанным сейчас работают следователи, заведено дело по статьям "Покушение на убийство", "Изготовление СВУ" и "Приготовление к покушению".
Напомним, сегодня, 20 февраля, Алина из Троицка получила странную посылку, внутри которой её ждало самодельное взрывное устройство, состоящее из жидкости для розжига и взрывных элементов. Медики диагностировали у неё ожог лица и левой кисти I степени.