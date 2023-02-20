Фальшивые уши и стрельба из лука: "Подрывник" из Троицка страстно увлекается эльфами
Пытавшийся взорвать красавицу из Троицка парень интересовался рыцарями и эльфами
"Подарочная коробка" с СВУ, которая взорвалась в руках 22-летней жительницы Троицка. Фото © Telegram / SHOT
Никита Селюнин, пытавшийся из-за безответной любви подорвать Алину из Троицка, интересовался реконструкциями и фэнтези-тематикой. Об этом kp.ru рассказали знакомые неудавшегося убийцы. Они описали 26-летнего айтишника как "человека разностороннего". К примеру, он профессионально занимался спортивной гимнастикой, а также увлекался рыцарями, тамплиерами, викингами и кинематографом на данные темы.
"Иногда Никита тусовался с реконструкторами средневековых сражений и "эльфами", которые в лесах устраивают свои слёты, фальшивые уши надевают, стреляют из лука и всё такое", — поделился один из них.
Напомним, в московском Троицке неизвестный подложил на скамейку у подъезда посылку, адресованную 22-летней Алине. Девушка вскрыла её, однако тотчас прозвучал взрыв. Врачи обнаружили у неё ожоги первой степени. Полиция уже задержала виновника — 26-летнего Никиту Селютина. Основным мотивом преступления называется безответная любовь.