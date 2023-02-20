Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 18:15

Фальшивые уши и стрельба из лука: "Подрывник" из Троицка страстно увлекается эльфами

Пытавшийся взорвать красавицу из Троицка парень интересовался рыцарями и эльфами

<p>"Подарочная коробка" с СВУ, которая взорвалась в руках 22-летней жительницы Троицка. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/48533" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

"Подарочная коробка" с СВУ, которая взорвалась в руках 22-летней жительницы Троицка. Фото © Telegram / SHOT

Никита Селюнин, пытавшийся из-за безответной любви подорвать Алину из Троицка, интересовался реконструкциями и фэнтези-тематикой. Об этом kp.ru рассказали знакомые неудавшегося убийцы. Они описали 26-летнего айтишника как "человека разностороннего". К примеру, он профессионально занимался спортивной гимнастикой, а также увлекался рыцарями, тамплиерами, викингами и кинематографом на данные темы.

"Иногда Никита тусовался с реконструкторами средневековых сражений и "эльфами", которые в лесах устраивают свои слёты, фальшивые уши надевают, стреляют из лука и всё такое", — поделился один из них.

В Петрозаводске женщина пыталась поджечь отдел полиции по просьбе "сотрудника банка"

В Петрозаводске женщина пыталась поджечь отдел полиции по просьбе "сотрудника банка"

Напомним, в московском Троицке неизвестный подложил на скамейку у подъезда посылку, адресованную 22-летней Алине. Девушка вскрыла её, однако тотчас прозвучал взрыв. Врачи обнаружили у неё ожоги первой степени. Полиция уже задержала виновника — 26-летнего Никиту Селютина. Основным мотивом преступления называется безответная любовь.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров