Фальшивые уши и стрельба из лука: "Подрывник" из Троицка страстно увлекается эльфами

Никита Селюнин, пытавшийся из-за безответной любви подорвать Алину из Троицка, интересовался реконструкциями и фэнтези-тематикой. Об этом kp.ru рассказали знакомые неудавшегося убийцы. Они описали 26-летнего айтишника как "человека разностороннего". К примеру, он профессионально занимался спортивной гимнастикой, а также увлекался рыцарями, тамплиерами, викингами и кинематографом на данные темы.

"Иногда Никита тусовался с реконструкторами средневековых сражений и "эльфами", которые в лесах устраивают свои слёты, фальшивые уши надевают, стреляют из лука и всё такое", — поделился один из них.