"Подрывник" с муляжом гранаты из Домодедова пережил 4 черепно-мозговые травмы и инсульт

У мужчины, который угрожал взорвать военкомат в Домодедове, за плечами четыре черепно-мозговые травмы и инсульт. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на родственницу несостоявшегося подрывника.

Родственница мужчины, угрожавшего взорвать военкомат в Домодедове, рассказала, что у него было четыре черепно-мозговые травмы и инсульт. Видео © SHOT

"Четыре черепно-мозговые травмы, инсульт, но там мы попросили не записывать. То есть неофициальный инсульт, но он был с 19-го на 20-й год", — сказала женщина.

Она призналась, что пребывает в шоке и не понимает, почему её родственник хотел взорвать военкомат. Собеседница SHOT назвала его спокойным человеком.