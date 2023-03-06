Появилось видео с мужчиной, который угрожал взорвать военкомат в Домодедове
Лайф публикует видео с мужчиной, грозившим взорвать военкомат в Домодедове
SHOT опубликовал видео первых секунд после задержания в Домодедове мужчины, грозившего взорвать военкомат. 37-летнего Андрея Г. взяли в 800 метрах от здания комиссариата.
Кадры после задержания мужчины, угрожавшего взорвать военкомат в Домодедове. Видео © SHOT
На кадрах видно, что мужчина в камуфляже лежит на капоте полицейского автомобиля. С ним разговаривают правоохранители. В конце видео мужчину уводят.
Напомним, о задержании злоумышленника стало известно ранее. Сообщалось, что у него была граната Ф-1. Однако, по предварительным данным, речь идёт о муляже.
Ранее в Свердловской области ФСБ задержала мужчину, который планировал поджечь военкомат. Дома у него нашли три самодельных зажигательных устройства, а также вещества для их изготовления.