Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 12:30

Появилось видео с мужчиной, который угрожал взорвать военкомат в Домодедове

Лайф публикует видео с мужчиной, грозившим взорвать военкомат в Домодедове

SHOT опубликовал видео первых секунд после задержания в Домодедове мужчины, грозившего взорвать военкомат. 37-летнего Андрея Г. взяли в 800 метрах от здания комиссариата.

Кадры после задержания мужчины, угрожавшего взорвать военкомат в Домодедове. Видео © SHOT

На кадрах видно, что мужчина в камуфляже лежит на капоте полицейского автомобиля. С ним разговаривают правоохранители. В конце видео мужчину уводят.

Напомним, о задержании злоумышленника стало известно ранее. Сообщалось, что у него была граната Ф-1. Однако, по предварительным данным, речь идёт о муляже.

Во Владивостоке срочника осудили на семь лет за поджог военкомата

Во Владивостоке срочника осудили на семь лет за поджог военкомата

Ранее в Свердловской области ФСБ задержала мужчину, который планировал поджечь военкомат. Дома у него нашли три самодельных зажигательных устройства, а также вещества для их изготовления.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров