Появилось видео с мужчиной, который угрожал взорвать военкомат в Домодедове

SHOT опубликовал видео первых секунд после задержания в Домодедове мужчины, грозившего взорвать военкомат. 37-летнего Андрея Г. взяли в 800 метрах от здания комиссариата.

Кадры после задержания мужчины, угрожавшего взорвать военкомат в Домодедове. Видео © SHOT

На кадрах видно, что мужчина в камуфляже лежит на капоте полицейского автомобиля. С ним разговаривают правоохранители. В конце видео мужчину уводят.

Напомним, о задержании злоумышленника стало известно ранее. Сообщалось, что у него была граната Ф-1. Однако, по предварительным данным, речь идёт о муляже.