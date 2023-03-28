В Нижнем Тагиле 67-летняя женщина пыталась поджечь военкомат

В городе Нижнем Тагиле Свердловской области 67-летняя женщина попыталась поджечь военкомат. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне пенсионерка пришла к зданию военного комиссариата на улице Бажова, облила ацетоном кусок марли и попыталась устроить пожар. Но в её планы вмешались полицейские, которые патрулировали территорию. Женщину задержали, с собой у неё были бутылка ацетона, две пластиковые бутылки с зажигательной смесью и много марли.

Полицейским несостоявшаяся поджигательница рассказала, что в течение месяца ей названивал некий мужчина, представившийся сотрудником банка. По словам пенсионерки, он заставил её пойти на преступление и объяснил, как изготовить зажигательную смесь. Полиция проводит проверку.