Задержан студент, закидавший коктейлями Молотова здание военкомата в Ленобласти

Полиция задержала диверсанта, который в феврале закидал коктейлями Молотова здание военного комиссариата в Сосновом Бору Ленинградской области. Как пишет телеграм-канал SHOT, им оказался 20-летний студент местного колледжа.

Диверсия произошла 26 февраля этого года. Тогда Владислав Ш., вооружившись коктейлями Молотова и облачившись во всё чёрное, пошёл на дело. Примерно в три часа ночи он добрался до здания военкомата и кинул в него пару бутылок с зажигательной смесью, после чего поспешно удалился. Особого ущерба он не нанёс: одна из бутылок залетела в окно Соцфонда, другие — разбились о раму. Огонь потушили за 20 минут.

Как выяснилось, поджигатель учится на втором курсе Агротехнического колледжа в Ленобласти. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.