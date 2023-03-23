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23 марта, 06:32

Задержан студент, закидавший коктейлями Молотова здание военкомата в Ленобласти

<p>Здание военкомата в Сосновом Бору в Ленинградской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/49458" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Здание военкомата в Сосновом Бору в Ленинградской области. Обложка © Telegram / SHOT

Полиция задержала диверсанта, который в феврале закидал коктейлями Молотова здание военного комиссариата в Сосновом Бору Ленинградской области. Как пишет телеграм-канал SHOT, им оказался 20-летний студент местного колледжа.

Диверсия произошла 26 февраля этого года. Тогда Владислав Ш., вооружившись коктейлями Молотова и облачившись во всё чёрное, пошёл на дело. Примерно в три часа ночи он добрался до здания военкомата и кинул в него пару бутылок с зажигательной смесью, после чего поспешно удалился. Особого ущерба он не нанёс: одна из бутылок залетела в окно Соцфонда, другие — разбились о раму. Огонь потушили за 20 минут.

Как выяснилось, поджигатель учится на втором курсе Агротехнического колледжа в Ленобласти. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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Ранее в Липецке задержали 18-летнего местного жителя, который планировал поджечь технику на военном аэродроме и мечтал воевать за ВСУ. Добиться цели ему не позволили — подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Сейчас жителю Липецка грозит до 15 лет лишения свободы за подготовку к террористическому акту.

Оксана Попова
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