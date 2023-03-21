В Липецке задержали 18-летнего парня, который готовил диверсию на аэродроме и мечтал воевать за ВСУ

В Липецке задержали 18-летнего местного жителя, который планировал поджечь технику на военном аэродроме. Как стало известно Лайфу, после диверсии он намеревался уехать воевать против России на стороне ВСУ.

Задержан 18-летний житель Липецка, готовивший диверсию. Видео © LIFE

Известно, что молодой человек решил воевать против РФ ещё в октябре 2022 года. Он пытался вступить в "Азов"* и "Русский добровольческий корпус". Последний причастен к недавней диверсии в Брянской области.

Также он подал заявку в Легион "Свобода России"*, куда его согласились принять, но с условием: ему поставили задачу совершить ряд оплачиваемых диверсий в России. В итоге целью выбрали аэродром, молодой человек должен был создать зажигательные устройства и сформировать схрон.





Воплотить цель ему не позволили — подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Сейчас жителю Липецка грозит до 15 лет лишения свободы за подготовку к террористическому акту.

Показания задержанного жителя Липецка, который готовил диверсию. Видео © LIFE

Ранее Лайф сообщал о том, что в Саратове задержали двух диверсантов, один из которых оказался бывалым уголовником. Подозреваемые подожгли релейные шкафы рядом с железнодорожными путями по наводке кураторов из Telegram.