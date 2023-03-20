Появилось видео задержания и допроса диверсантов в Саратове

Устроивший диверсию на железнодорожных путях в Саратовской области мужчина получил это задание в одном из телеграм-каналов. Об этом сообщает Mash.

Задержание диверсантов в Саратове. Видео © УФСБ России по Саратовской области

Известно, что мужчины подожгли релейные шкафы рядом с ж/д путями на перегоне Зоринский – Трофимовский-2. Один из них был ранее судим. На допросе он признался, что бывший сокамерник прислал ему ссылку на телеграм-канал с объявлениями теневых услуг.

Мужчина написал неизвестному человеку, который и предложил ему "работу" поджигателя за крупную сумму денег. Теперь задержанным грозит до пяти лет лишения свободы за уничтожение приборов сигнализации, централизации и блокировки.