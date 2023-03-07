Россиянин, пытавшийся подорвать "летающий радар" в Белоруссии, признался в работе на СБУ

Задержанный в Белоруссии гражданин Украины и РФ, который подозревается в совершении попытки диверсии против российского самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи, в ходе допроса признался, что работал на СБУ. Видеофрагмент опубликовал телеканал ОНТ.

Задержанный в Белоруссии диверсант Николай Швец признался, что работал на СБУ. Видео © t.me / ontnews

"Швец Николай Владимирович, 1993 год, 5 апреля... По российскому паспорту проехал в Россию, а оттуда уже [в Белоруссию]... Подорвал самолёт на аэродроме Мачулищи 26 февраля с помощью двух дронов. Я работал с СБУ", — признался задержанный.