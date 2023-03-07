Россиянин, пытавшийся подорвать "летающий радар" в Белоруссии, признался в работе на СБУ
Опубликовано видео допроса подозреваемого в диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском
Задержанный в Белоруссии гражданин Украины и РФ, который подозревается в совершении попытки диверсии против российского самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи, в ходе допроса признался, что работал на СБУ. Видеофрагмент опубликовал телеканал ОНТ.
Задержанный в Белоруссии диверсант Николай Швец признался, что работал на СБУ. Видео © t.me / ontnews
"Швец Николай Владимирович, 1993 год, 5 апреля... По российскому паспорту проехал в Россию, а оттуда уже [в Белоруссию]... Подорвал самолёт на аэродроме Мачулищи 26 февраля с помощью двух дронов. Я работал с СБУ", — признался задержанный.
Признание диверсанта идёт вразрез с заявлением советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который ранее утверждал, что самолёт А-50 в Белоруссии якобы атаковали "местные партизаны".
Ранее в некоторых белорусских СМИ появились сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи якобы был повреждён самолёт А-50 ВКС России, называемый "летающим радаром". Однако позже Минобороны республики и белорусское телевидение показали кадры с исправным воздушным судном. Сегодня, 7 марта, Александр Лукашенко заявил, что к диверсии причастны спецслужбы Украины, а исполнителем был завербованный Киевом айтишник. Всего задержано более 20 человек. Сам же самолёт А-50 каких-либо серьёзных повреждений не получил.
t.me / ontnews