По делу о попытке диверсии на аэродроме в Белоруссии задержаны более 20 человек

По делу о попытке диверсии Украины против российского самолёта А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи задержано более 20 человек. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там (за границей)", — цитирует Лукашенко БелТА.

Напомним, ранее в ряде белорусских СМИ появились сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи якобы был повреждён самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Однако позже белорусское телевидение и Минобороны Белоруссии показали кадры с исправным "летающим радаром". Сегодня, 7 марта, Александр Лукашенко заявил о задержании сотрудника украинских спецслужб, который причастен к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи, — это завербованный Киевом "айтишник".