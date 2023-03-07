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7 марта, 10:57
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По делу о попытке диверсии на аэродроме в Белоруссии задержаны более 20 человек

По делу о попытке диверсии Украины против российского самолёта А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи задержано более 20 человек. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там (за границей)", цитирует Лукашенко БелТА.

Российский "летающий радар" не получил серьёзных повреждений в результате диверсии в Белоруссии

Российский "летающий радар" не получил серьёзных повреждений в результате диверсии в Белоруссии

Напомним, ранее в ряде белорусских СМИ появились сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи якобы был повреждён самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Однако позже белорусское телевидение и Минобороны Белоруссии показали кадры с исправным "летающим радаром". Сегодня, 7 марта, Александр Лукашенко заявил о задержании сотрудника украинских спецслужб, который причастен к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи, — это завербованный Киевом "айтишник".

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ТАСС / Минобороны России

Александра Вишнякова
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