Российский "летающий радар" не получил серьёзных повреждений в результате диверсии в Белоруссии
Лукашенко: Подвергшийся диверсии в Белоруссии А-50 не получил серьёзных повреждений
Российский "летающий радар" А-50 каких-либо серьёзных повреждений в результате диверсии, которая произошла на белорусском аэродроме, не получил. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"К счастью, самолёт не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолёту не мешает выполнять его обязанности", — цитирует белорусского лидера БелТА.
При этом Лукашенко добавил, что белорусские военные всё же попросили российскую сторону прислать им другой аналогичный борт, а этот — отправить на обслуживание.
Напомним, ранее в ряде белорусских СМИ появились сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи якобы был повреждён самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Однако позже белорусское телевидение и Минобороны Белоруссии показали кадры с исправным "летающим радаром". Сегодня, 7 марта, Александр Лукашенко заявил о задержании сотрудника украинских спецслужб, который причастен к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи.
ТАСС / Валерий Шарифулин