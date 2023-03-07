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7 марта, 10:45

Российский "летающий радар" не получил серьёзных повреждений в результате диверсии в Белоруссии

Лукашенко: Подвергшийся диверсии в Белоруссии А-50 не получил серьёзных повреждений

Российский "летающий радар" А-50 каких-либо серьёзных повреждений в результате диверсии, которая произошла на белорусском аэродроме, не получил. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"К счастью, самолёт не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолёту не мешает выполнять его обязанности", — цитирует белорусского лидера БелТА.

При этом Лукашенко добавил, что белорусские военные всё же попросили российскую сторону прислать им другой аналогичный борт, а этот — отправить на обслуживание.

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Напомним, ранее в ряде белорусских СМИ появились сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи якобы был повреждён самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Однако позже белорусское телевидение и Минобороны Белоруссии показали кадры с исправным "летающим радаром". Сегодня, 7 марта, Александр Лукашенко заявил о задержании сотрудника украинских спецслужб, который причастен к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Максим Плетнёв
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