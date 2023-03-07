Российский "летающий радар" не получил серьёзных повреждений в результате диверсии в Белоруссии

Российский "летающий радар" А-50 каких-либо серьёзных повреждений в результате диверсии, которая произошла на белорусском аэродроме, не получил. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"К счастью, самолёт не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолёту не мешает выполнять его обязанности", — цитирует белорусского лидера БелТА.

При этом Лукашенко добавил, что белорусские военные всё же попросили российскую сторону прислать им другой аналогичный борт, а этот — отправить на обслуживание.