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7 марта, 13:44

Подоляк заявил, что российский самолёт А-50 в Белоруссии атаковали "местные партизаны"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что атака российского самолёта А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи была проведена силами "местных партизан".

"Удар по самолёту-корректировщику А-50антитеррористическая акция, проведённая, кстати, местными партизанами", — написал Подоляк в "Твиттере".

Лукашенко назвал Зеленского гнидой из-за диверсии на белорусском аэродроме

Лукашенко назвал Зеленского гнидой из-за диверсии на белорусском аэродроме

Напомним, ранее в ряде белорусских СМИ появились сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи якобы был повреждён самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Однако позже белорусское телевидение и Минобороны Белоруссии показали кадры с исправным "летающим радаром". Сегодня, 7 марта, Александр Лукашенко заявил, что к диверсии причастны украинские спецслужбы, а исполнителем был завербованный Киевом айтишник. Всего же по делу задержано более 20 человек. Сам же А-50 каких-либо серьёзных повреждений не получил.

Обложка ©

ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Александра Вишнякова
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