Жителя Сахалина задержали за планы вступить в ВСУ
Планировавшего вступить в ВСУ сахалинца задержали по подозрению в госизмене
Жителя Сахалинской области задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ по региону.
По данным ведомства, задержанный планировал выехать на Украину и вступить там в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против России. Уточняется, что мужчина хотел попасть в Незалежную транзитом через третью страну.
"В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ", — сообщили в пресс-службе управления.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесены поправки о пожизненном сроке за госизмену. Также, по словам депутата Василия Пискарёва, такое наказание могут установить и по статье "Акт международного терроризма".
ТАСС / AP