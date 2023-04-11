ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 05:48

Жителя Сахалина задержали за планы вступить в ВСУ

Планировавшего вступить в ВСУ сахалинца задержали по подозрению в госизмене

Жителя Сахалинской области задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, задержанный планировал выехать на Украину и вступить там в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против России. Уточняется, что мужчина хотел попасть в Незалежную транзитом через третью страну.

В Приморье арестовали за госизмену россиянина — шпиона США

В Приморье арестовали за госизмену россиянина — шпиона США

"В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ", — сообщили в пресс-службе управления.

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесены поправки о пожизненном сроке за госизмену. Также, по словам депутата Василия Пискарёва, такое наказание могут установить и по статье "Акт международного терроризма".

Обложка ©

ТАСС / AP

Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Сахалинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров