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7 апреля, 19:46

Госдума обсудит введение пожизненного срока за госизмену

Пискарёв: В Госдуму внесены поправки о пожизненном сроке за госизмену

В Госдуме депутаты рассмотрят поправки об ужесточении наказания за госизмену. Законопроект внесён в нижнюю палату парламента. Об этом рассказал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"Мы предлагаем установить пожизненное лишение свободы за государственную измену", — заявил он в Telegram-канале.

Также депутаты примут решение о том, менять ли наказание по уголовной статье "Акт международного терроризма". Если такое решение будет принято, за нарушение этой статьи можно получить срок не десять лет, как сейчас, а от двенадцати лет до пожизненного заключения. Также обвиняемых по статье "Террористический акт" в случае принятия соответствующего решения будут лишать свободы не на пятнадцать лет, а на двадцать.

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Как сообщал Лайф, ранее сотрудники ФСБ задержали на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле супружескую пару за шпионаж в интересах Украины. Им вменяется статья о госизмене.

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Агентство "Москва"

Анатолий Симоненко
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