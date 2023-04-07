Госдума обсудит введение пожизненного срока за госизмену

Также депутаты примут решение о том, менять ли наказание по уголовной статье "Акт международного терроризма". Если такое решение будет принято, за нарушение этой статьи можно получить срок не десять лет, как сейчас, а от двенадцати лет до пожизненного заключения. Также обвиняемых по статье "Террористический акт" в случае принятия соответствующего решения будут лишать свободы не на пятнадцать лет, а на двадцать.