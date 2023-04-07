Госдума обсудит введение пожизненного срока за госизмену
Пискарёв: В Госдуму внесены поправки о пожизненном сроке за госизмену
В Госдуме депутаты рассмотрят поправки об ужесточении наказания за госизмену. Законопроект внесён в нижнюю палату парламента. Об этом рассказал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
"Мы предлагаем установить пожизненное лишение свободы за государственную измену", — заявил он в Telegram-канале.
Также депутаты примут решение о том, менять ли наказание по уголовной статье "Акт международного терроризма". Если такое решение будет принято, за нарушение этой статьи можно получить срок не десять лет, как сейчас, а от двенадцати лет до пожизненного заключения. Также обвиняемых по статье "Террористический акт" в случае принятия соответствующего решения будут лишать свободы не на пятнадцать лет, а на двадцать.
Как сообщал Лайф, ранее сотрудники ФСБ задержали на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле супружескую пару за шпионаж в интересах Украины. Им вменяется статья о госизмене.
Агентство "Москва"