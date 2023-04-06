Прокуратура запросила для Кара-Мурзы 25 лет колонии строгого режима

Прокурор попросил приговорить публициста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении фейков о Российской армии и руководстве нежелательной организацией. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Мария Эйсмонт.

"В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по совокупности всех трёх преступлений, которые ему вменяют в вину. Мы считаем нашего подзащитного невиновным и, конечно, просим суд его оправдать", — цитирует её ТАСС.