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6 апреля, 15:01

Прокуратура запросила для Кара-Мурзы 25 лет колонии строгого режима

Прокурор попросил приговорить публициста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении фейков о Российской армии и руководстве нежелательной организацией. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Мария Эйсмонт.

"В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по совокупности всех трёх преступлений, которые ему вменяют в вину. Мы считаем нашего подзащитного невиновным и, конечно, просим суд его оправдать", — цитирует её ТАСС.

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Напомним, в апреле 2022 года на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации Российской армии. Позже Басманный суд Москвы арестовал публициста, хотя защита предлагала отпустить фигуранта под залог в пять миллионов рублей. В октябре ему предъявили обвинение в государственной измене.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

ТАСС / Мосгорсуд РФ

Александра Вишнякова
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