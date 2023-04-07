В Госдуму внесли поправки об ужесточении наказания за терроризм

Депутаты разработали и внесли в Госдуму поправки в Уголовный кодекс России об ужесточении ответственности, в частности, за терроризм. Об этом сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. По его словам, предложенные изменения будут рассмотрены в ближайшее время.

"Вместе с коллегами из комитета по безопасности и противодействию коррупции разработали и внесли поправки в УК РФ, поддержанные всеми фракциями, представленными в комитете", — написал парламентарий в своём telegram-канале.

Пискарёв отметил, что сразу по нескольким составам преступлений предлагается значительно повысить нижний и верхний пределы ответственности. Так, при одобрении поправок за совершение теракта и диверсии теперь может грозить до 20 лет лишения свободы (сейчас по ней светит до 15 лет).