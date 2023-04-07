В Госдуму внесли поправки об ужесточении наказания за терроризм
Пискарёв: В Госдуму внесли поправки об ужесточении наказания за терроризм
Депутаты разработали и внесли в Госдуму поправки в Уголовный кодекс России об ужесточении ответственности, в частности, за терроризм. Об этом сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. По его словам, предложенные изменения будут рассмотрены в ближайшее время.
"Вместе с коллегами из комитета по безопасности и противодействию коррупции разработали и внесли поправки в УК РФ, поддержанные всеми фракциями, представленными в комитете", — написал парламентарий в своём telegram-канале.
Пискарёв отметил, что сразу по нескольким составам преступлений предлагается значительно повысить нижний и верхний пределы ответственности. Так, при одобрении поправок за совершение теракта и диверсии теперь может грозить до 20 лет лишения свободы (сейчас по ней светит до 15 лет).
Ранее Лайф сообщил, что на Сахалине иностранец получил 12 лет лишения свободы за помощь террористам. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальную часть — в исправительной колонии строгого режима.
ТАСС / Антон Новодережкин