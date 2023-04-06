На Сахалине иностранец получил 12 лет лишения свободы за помощь террористам

Первый Восточный окружной военный суд приговорил 37-летнего гражданина одной из республик Центральноазиатского региона к 12 годам заключения за помощь в подготовке к совершению террористических актов. Об этом сообщает управление ФСБ России по Сахалинской области.

"Исходя из фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима", — сказано в сообщении ведомства.

По данным следствия, иностранец, придерживавшийся радикальных течений ислама, общался в Сети с активным членом международной террористической организации и принял решение участвовать в деятельности радикальной структуры. Он систематически перечислял деньги на нужды боевиков, а также оказывал им помощь в подготовке преступлений террористической направленности. Приговор вступил в законную силу.