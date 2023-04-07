Пилота сбитого под Брянском украинского самолёта арестовали на два месяца
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Пилота украинского "Аэропракта А-22", который рухнул в Брянской области, арестовали на два месяца. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
На первом после задержания видео мужчина уверял, что он мирный гражданский и просто фотографировал местность. Однако его подозревают в серийных атаках на Брянскую область. В том числе и в январском сбросе бомбы на электроподстанцию, где людей спас охранник.
По данным Mash, пилот-инструктор Александр Морозов быстро осознал, что легенда с "тренировочным полётом" обречена. Уже в отделении он признался, что ненавидит русских. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям "Терроризм" и "Пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда или выезда". По предварительным данным, он участвовал ещё в нескольких попытках атак на объекты в регионе.
Как сообщал Лайф, 5 апреля украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и рухнул. Пилот пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось позднее, он был вооружён, а его целью была разведка местности. Двумя неделями ранее он и ещё один пилот на самолётах "Аэропракт А-36 "Вулкан" пытались атаковать вышку сотовой связи под Брянском, но так и не попали в неё.