Пилота сбитого под Брянском украинского самолёта арестовали на два месяца

Пилота украинского "Аэропракта А-22", который рухнул в Брянской области, арестовали на два месяца. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

На первом после задержания видео мужчина уверял, что он мирный гражданский и просто фотографировал местность. Однако его подозревают в серийных атаках на Брянскую область. В том числе и в январском сбросе бомбы на электроподстанцию, где людей спас охранник.