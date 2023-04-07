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7 апреля, 13:53

Пилота сбитого под Брянском украинского самолёта арестовали на два месяца

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/49889" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © t.me / SHOT

Пилота украинского "Аэропракта А-22", который рухнул в Брянской области, арестовали на два месяца. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

На первом после задержания видео мужчина уверял, что он мирный гражданский и просто фотографировал местность. Однако его подозревают в серийных атаках на Брянскую область. В том числе и в январском сбросе бомбы на электроподстанцию, где людей спас охранник.

Рухнувший под Брянском украинский самолёт сбросил два снаряда на территорию комбината

Рухнувший под Брянском украинский самолёт сбросил два снаряда на территорию комбината

По данным Mash, пилот-инструктор Александр Морозов быстро осознал, что легенда с "тренировочным полётом" обречена. Уже в отделении он признался, что ненавидит русских. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям "Терроризм" и "Пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда или выезда". По предварительным данным, он участвовал ещё в нескольких попытках атак на объекты в регионе.

Как сообщал Лайф, 5 апреля украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и рухнул. Пилот пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось позднее, он был вооружён, а его целью была разведка местности. Двумя неделями ранее он и ещё один пилот на самолётах "Аэропракт А-36 "Вулкан" пытались атаковать вышку сотовой связи под Брянском, но так и не попали в неё.

Рухнувший под Брянском украинский самолёт летел к нефтепроводу "Дружба" для сброса бомбы

Рухнувший под Брянском украинский самолёт летел к нефтепроводу "Дружба" для сброса бомбы

Иван Косицын
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