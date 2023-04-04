На Урале задержали семейную пару, передавшую чертежи спецслужбам Украины

Сотрудники ФСБ задержали на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле супружескую пару за шпионаж в интересах Украины. Обоим задержанным предъявлено обвинение по статье "Госизмена". Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле задержана супружеская пара за шпионаж в пользу Украины. Видео © УФСБ по Свердловской области

Суд заключил подозреваемых под стражу. В ходе опроса девушка призналась силовикам, что передала спецслужбам Украины чертежи. За это они получили вознаграждение порядка ста тысяч рублей. При обыске в квартире подозреваемых были изъяты "предметы шпионской деятельности".