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4 апреля, 20:08

На Урале задержали семейную пару, передавшую чертежи спецслужбам Украины

ФСБ: В Нижнем Тагиле задержали семейную пару за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле супружескую пару за шпионаж в интересах Украины. Обоим задержанным предъявлено обвинение по статье "Госизмена". Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле задержана супружеская пара за шпионаж в пользу Украины. Видео © УФСБ по Свердловской области

Суд заключил подозреваемых под стражу. В ходе опроса девушка призналась силовикам, что передала спецслужбам Украины чертежи. За это они получили вознаграждение порядка ста тысяч рублей. При обыске в квартире подозреваемых были изъяты "предметы шпионской деятельности".

В Приморье арестовали за госизмену россиянина — шпиона США

В Приморье арестовали за госизмену россиянина — шпиона США

А ранее российские спецслужбы на границе с Казахстаном задержали жителя Петрозаводска, который планировал воевать за ВСУ. Мужчина выступал против проведения СВО. Он приобрёл медикаменты, амуницию и нашёл тех, кто помог бы ему уехать на Украину, чтобы воевать против России.

Обложка ©

УФСБ по Свердловской области

Юлия Коновалова
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