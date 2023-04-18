В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат
Губернатор Брянской области: Беспилотник ВСУ атаковал военкомат в Новозыбкове
В Брянской области России Вооружённые силы Украины при помощи беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков", — говорится в его Telegram-канале.
Богомаз рассказал, что обошлось без пострадавших. Здание было повреждено, в том числе выбиты стёкла. На месте ЧП работают оперативные службы.
Ранее Лайф писал, что в районе села Запесочье Погарского района Брянской области неизвестный подорвался на мине при попытке незаконно пересечь государственную границу России со стороны Украины. Детали провальной диверсии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Telegram / mchs_bryansk