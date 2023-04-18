В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал военкомат

В Брянской области России Вооружённые силы Украины при помощи беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков", — говорится в его Telegram-канале.

Богомаз рассказал, что обошлось без пострадавших. Здание было повреждено, в том числе выбиты стёкла. На месте ЧП работают оперативные службы.